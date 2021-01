Kidnapping : आखिर कौन सा कारनामा किया पुलिस ने कि सरकार ने की एक लाख रुपए के ईनाम की घोषणा

- स्कूल बैग कारोबारी के पुत्र का अपहरण कर तीन करोड़ की फिरौती का मामला...

- पहले एक करोड़ देकर बालक को मुक्त करवाया फिर जाल बिछाया

- कोसंबा से 8 को पकड़ा क्राइम ब्रांच ने, पुलिस टीम को एक लाख का इनाम

- First liberated the child by giving one crore and then laid a trap

- Crime Branch caught 8 from Kosamba, police team gets reward of one lakh