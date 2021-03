जीआइडीसी से आठ साल के बालक का अपहरण, भुसावल से छुड़ाया



- आरपीएफ की मदद से पुलिस ने भुसावल से छुड़ाया, तीन अपहर्ताओं को पकड़ा

- Police rescued from Bhusawal with the help of RPF, apprehended three hijackers