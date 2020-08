किन्नरी बेन अध्यक्ष और किरण भंडारी उपाध्यक्ष निर्वाचित

वलसाड नगर पालिका

नगरपालिका में भाजपा का शासन

धरमपुर नगरपालिका में ज्योत्सनाबेन देसाई बनी प्रमुख



Valsad Municipality

BJP rule in the municipality

Jyotsnaben Desai became the chief in Dharampur municipality