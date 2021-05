OMG : अकेले किरण अस्पताल में म्यूकॉरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) के 70 मरीज भर्ती, 75 वैटिंग में



- जरुरतमंद 25 मरीजों को अस्पताल की ओर से उपचार के लिए एक-एक लाख की सहायता राशि दी

- 25 patients in need from the hospital for the treatment amount of one lakh each