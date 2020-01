Makar Sankranti: आसमान से बातें करेंगी पतंगें, तैयारियां भरपूर

सिलवासा. इस बार मकर संक्रांति 14 और 15 फरवरी दो दिन मनाई जाएगी। अधिकांश बस्तियों में 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगा, वहीं कइयों ने उदय तिथि लग्न को देखते हुए 15 जनवरी को उत्तरायण का पर्व मनाने का फैसला किया है।

इस मौके पर आसमान रंगबिरंगी पतंगों से सराबोर रहेगा। डोरी के सहारे पतंगें आसमान में सैर करती नजर आएंगी।

दान-पुण्य एवं धार्मिक कार्यक्रम होंगे

उत्तरायण पर मंदिरों में दान-पुण्य मोक्षदायक के समान है। मकर संक्रांति आते ही श्रद्धालुओं ने गायों को गुड़, चारा आदि खिलाना शुरू कर दिया है। इस पर्व पर जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाकलापों का विशेष महत्त्व है। प्रदेश में मकर संक्रांति पर मंगलवार एवं बुधवार को दान-पुण्य एवं धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मंगलवार को आमली गायत्री मंदिर, सामरवरणी जलाराम मंदिर में हवन और विशेष पूजन रखा है। लवाछा रामेश्वर मंदिर मंगलवार एवं बुधवार दोनों दिन हवन, जाप, दान-पुण्य चलेंगे एवं गौमाता की पूजा, आरती रखी है। हनुमान मंदिर, बिन्द्राबीन, भवानी माता मंदिर में गुड़ तिल, उड़द, चिवड़ा, ऊनी वस्त्र, कम्बल, कपास, नमक दान किया जाएगा। कराड़ ओमकार मंदिर में 15 जनवरी को 21 कुंडीय हवन व महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। पंडित धीरज महाराज ने बताया कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की यात्रा में प्रवेश करते हैं। इस बार सूर्य मंगल की रात 2.05 बजे मकर राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी को होगा।

बिन्द्राबीन में पूजन एवं दान-पुण्य के लिए श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ गया है। दुर्गा मां के दरबार में हवन, पूजा-अर्चना, अनुष्ठान, भजन व महाप्रसाद रखा है। बालाजी मंदिर के बाहर अल्पाहार रखा गया है। यहां गायों को हरा चारा खिलाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। गांवों में भी उत्तरायण पर मंदिर एवं धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान रखे हैं।

