ACB : जानिए कैसे एक पुलिस वाले ने एसीबी को दो माह तक छकाया ?

surat news :

- मोटरसाइकिल छोडऩे के लिए मांगी १५ हजार की घूस

- खटोदरा थाने के पुलिसकर्मी समेत दो के खिलाफ मामला दर्ज

- Asked for 15 thousand bribe to leave motorcycle

Case filed against two, including policemen of Khatodara police station