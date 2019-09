PATRIKA GROUND REPORT : जानिए शहर में कितने है स्ट्रीट डॉग, क्यों हो रहे हिंसक, कितनों को काटते है?

surat news: patrika ground report - सूरत में श्वान हो रहे हिंसक - बकरी का शिकार किया, महिला की भी काटने से मौत - शहर में हर साल औसत ५० हजार अधिक लोग होते हैं डॉग बाइट का शिकार - मनपा के प्रयास बेअसर, भोजन के लिए संघर्ष श्वानों को बना रहा है हिंसक Jaanie shahar mein kitane hai street dog, kyon ho rahe hinsak, kitanon ko kaatate hai? - Dogs in Surat becoming violent - Goat hunted, woman also killed by biting - The city OF SURAT has an average of 50 thousand people got dog baits every year.