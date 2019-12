MURDER : जानिए कार बेचने की चक्कर में कैसे फंसा दो-दो हत्याओं का वांटेड आरोपी?

MURDER : जानिए कार बेचने के चक्कर में कैसे फंसा दो-दो हत्याओं का वांटेड आरोपी?

PATRIKA - कार के साथ पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस भी हुए बरामद

- हरियाणा व जयपुर में हत्या के दो मामलों में पुलिस को थी तलाश

- A pistol and four live cartridges were also recovered along with the car.

- Police were looking for two cases of murder in Haryana and Jaipur