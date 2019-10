LOOT : जानिए हादसे ढोंग कर कैसे तीन जनें लूटते थे दुपहिया वाहन चालकों को ?

surat news : - सूरत क्राइम ब्रांच ने तीनों को दबोचा, दो मोबाइल समेत ६३ हजार का सामान बरामद

Know how three people rob two-wheelers by pretending to be an accident

Surat crime branch nabbed three, recovered 43 thousand items including two mobiles