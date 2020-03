Education News: जानिए किस संघ प्रदेश में 640 स्मार्ट कक्षाओं की योजना तैयार

दादरा नगर हवेली की 271 स्कूलों के करीब 46 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे



About 46 thousand students of 271 schools in Dadra Nagar Haveli will be benefited.