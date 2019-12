Crime News; जानिए किस बात पर शराबियों ने मैनेजर की कर दी हत्या

शराब पीने आए युवकों ने झगड़े में बीच-बचाव करने गए मैनेजर पर चाकू से किए कई वार

पुलिस ने 7 युवकों को किया गिरफ्तार



Youths who came to drink alcohol, stabbed the manager many times in the fight

Police arrested 7 youths