क्या है सिविल सेवाओं में रिफार्मेशन का सच?

सूरत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवाओं के रिफार्म का ऐलान करते हुए कहा कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सिविल सर्विसेज का इंटीग्रेशन आज से शुरू हो रहा है, जो व्यापक परिप्रेक्ष्य में अहम कदम साबित होगा।

सरदार पटेल की जंयती पर गुरुवार को केवडिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विसेज का इंटीग्रेशन आज से शुरू हो रहा है। यह अपने आप में एक रिफॉर्म है। मैं इससे जुड़े सभी प्रशासकों और भागीदारों को इस अवसर पर ढेरों बधाई देना चाहता हूं। मोदी ने कहा कि सरदार साहब ने कहा था कि हमें ब्यूरोक्रेसी के सहारे ही आगे बढऩा है। ब्यूरोक्रेसी ने रियासतों के विलय में अहम योगदान दिया था। पटेल ने अपने आचरण से साबित किया कि सामान्य लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव कैसे लाया जा सकता है। सरदार ने कहा था कि इसके लिए मजबूत इच्छाशक्ति का होना जरूरी होता है। इसके बिना बदलाव संभव नहीं।

सिविल सेवा प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने सिविल सेवा को राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण जरिया बनाने का नजरिया हमें दिया था। सिविल सेवा प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह आपके लिए महज नौकरी या करियर का एक विकल्प नहीं है, बल्कि सेवा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्रवाई, आपके द्वारा किए गए प्रत्येक हस्ताक्षर लाखों लोगों को प्रभावित करेंगे। यह बात आपको सदैव अपने जेहन में रखनी होगी

PM @narendramodi is addressing Aarambh. This is a unique, first of its kind Common Foundation Course for young officers being held in Kevadia.

Young officers have made insightful presentations on diverse aspects such as agriculture, skill development, urban development and more. pic.twitter.com/DZEH0HXucL