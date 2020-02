जानिए क्या है गुजरात के राज्यपाल की अनोखी पहल

प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ रहे किसान

किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर अपनाने की शपथ दिलाई



Farmers turning to natural farming

Pledged to inspire farmers to adopt cow based natural farming