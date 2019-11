जानिए कहां कांग्रेस के गढ़ में 2000 लोग हुए भाजपा मेंशामिल

दमण. दमण का डाभेल इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहीं इस विस्तार से युवा नेता जिग्नेश पटेल के नेतृत्व में 2 हजार से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। डाभेल के घेलवाड़ फलिया में भाजपा के अग्रणी नवीन अखु पटेल ने स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि भाजपा के संगठन मंत्री विवेक धाडक़र उपस्थित थे। उनके साथ उपाध्यक्ष मनोज नायक, नगर पालिका के अध्यक्ष मुकेश पटेल, वार्ड पार्षद जयंती पटेल, अस्पी दमणिया,नितिन पटेल सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में संगठन मंत्री विवेक धाडक़र ने युवा नेता जिग्नेश पटेल को खेस पहनाकर भाजपा में शामिल किया। उनके साथ मोहनभाई पटेल, रामूभाई पटेल, ईश्वरभाई पटेल, गुलाबभाई पटेल सहित 15 बूथ अग्रणियों को शामिल कर जवाबदारी सौंपी गई।

कार्यक्रम में विवेक धाडक़र ने कहा कि अन्य पार्टी से आए सदस्यों को भाजपा के अनुशासन को समझकर कार्य करना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए भारत का निर्माण करना है और उसी में जुट जाना है। कार्यक्रम में भाजपा के महामंत्री वासुभाई पटेल ने कहा कि दमण में जो कमी थी वह पूरी हो रही है और घरों में कमल का निशान लग रहा है। कार्यक्रम के आयोजक भाजपा नेता नवीनभाई अखु पटेल ने बताया कि दमण के डाभेल, आटीयावार्ड, सोमनाथ और घेलवाड़ कुल 4 ग्राम पंचायतों को मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें युवाओं के साथ 2 हजार कार्यकर्ताओं को शामिल किया है जो 15 बूथों पर भाजपा को मजबूत करने का कार्य करेंगे तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की योजनाओं को घर-घर लेकर जाएंगे।

