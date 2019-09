जानिए कहां डेंगू, वायरल और टाइफाइड के बढ़ रहे मरीज

संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों का प्रकोप



डेंगू के डंक से स्वास्थ्य विभाग हरकत में

श्री विनोबाभावे सिविल अस्पताल में रोजाना पहुंच रहे एक हजार मरीज

The symptoms of dengue may mimic other diseases such as leptospirosis, influenza A, Salmonella Typhi, Japanese encephalitis, chikungunya and malaria which are also prevalent in areas where dengue is endemic . Dengue and typhoid fever, if not approached timely, may lead to life threatening consequences.