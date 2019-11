Surat News; जानिए कहां बस्तियों में खुली हैं शराब की दुकानें

सिलवासा. आबकारी विभाग ने शहर की बस्तियों और सोसायटियों में लीकर शॉप्स को लाइसेंस से आम लोग नाराज हैं। वार्ड, सोसायटी व बस्तियों में जहां-तहां शराब की दुकानें होने से समाज का प्रबुद्धवर्ग चिंतित है। शराब की छूट के कारण युवावर्ग व्यसन का शिकार हो रहा है। शराब की दुकानों से महिलाएं अधिक परेशान हैं।

आबादी विस्तार में शराब की दुकानों पर आए दिन शराबियों का अड्डा लगा रहता है। दादरा नगर हवेली में आबकारी विभाग ने 133 होटलों एवं 35 दुकानों को शराब बेचने का लाइसेंस दिया है। शहर में सोसायटी व शिक्षण संस्थाओं के नजदीक भी 30 से अधिक लीकर शॉप्स व होटल चल रहे हैं। शराब के कारोबार में राजनीति से जुड़े वर्ग ज्यादा हैं। बाजार एवं गलियों में खुलेआम शराब मिलने से सार्वजनिक स्थल, गार्डन, नदी नालों के किनारे महफिल के केन्द्र बन गए हैं। डोकमर्डी खाड़ी किनारे शराबियों ने महफिल का अड्डा बना लिया है। रिवरफं्रट, नक्षत्र गार्डन, पिपरियां ब्रिज शराबियों के अड्डे हो गए हैं। आबकारी एक्ट के मुताबिक दुकान एवं होटलों में शराब खरीदकर बाहर पीने की छूट नहीं हैं, लेकिन कई सार्वजनिक स्थलों पर खुलेआम शराब का सेवन करते देखे जा सकते हैं। स्टेडियम ग्राउंड में शराबियों के बढऩे से प्रशासन को पार्किंग स्थल को लॉक करना पड़ा है। शहर के प्रबुद्धजीवियों का कहना है कि आबादी विस्तार से शराब के बिक्री केन्द्र दूर होने चाहिए। इस बारे में आबकारी विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से कतराते हैं।

शराब के साथ गिरफ्तार

नवसारी. नवसारी ग्राम्य पुलिस ने मंगलवार रात पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के बाद कार से 66 हजार की शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दमण से कार में शराब आने की सूचना मिलने के बाद हाइवे पर बोरियाच टोलनाका के पास नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद सूचना वाली कार पहुंचने पर उसे रोक कर जांच की गई तो उसमें से 66 हजार रुपए की 108 बोतल शराब बरामद हुई। इसके बाद कार चालक मेहुल हसमुख रादडिया (22) निवासी जसदण खोडियार मंदिर के पास की गली, गंगा भुवन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि शराब वापी के पास भिलाड नई नगरी निवासी अशोक बाबू वारली ने भरवाई थी और राजकोट में जसदण बिठिया गांव निवासी जयदीप रविवार जेबलिया ने मंगवाई थी। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर वांछित बताया है। शराब के अलावा चार लाख की कार, तीन हजार के मोबाइल समेत 4.69 लाख का सामान जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot: The order that liquor shops have to be closed by 8 pm, must be implemented strictly across the state. If a liquor shop is found open after 8 pm, action should be taken against the shop owner as well as the concerned officials. pic.twitter.com/2CzqRzVA43