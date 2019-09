Surat Crime News; जानिए कहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने की कार्रवाई

वलसाड एसीबी ने संजाण पुलिस चौकी के हैड कांस्टेबल कमलेश पटेल और जीआरडी के जवान को 15 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

Valsad ACB has arrested Head Constable Kamlesh Patel of Sanjana Police Outpost and GRD jawan on charges of taking bribe of 15,000.