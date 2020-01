जानिए किस लॉयन सफारी में शेर की दहाड़ हुई कम

सिलवासा. प्रदेश का वासोणा लॉयन सफारी मात्र मादा शेरनी गिरिजा के भरोसे चल रहा है। यहां आने वाले सैलानी उदास होकर लौट जाते हैं। टिकट खरीदने के बाद सैलानियों को पूरे जंगल भ्रमण करते हुए जब एक शेर ही देखने को मिलता है, तो हैरानी लाजिमी है। एक वर्ष से गिरिजा अकेली वासोणा के जंगल में जीवन गुजार रही है। अभयारण्य में दूसरे शेर की व्यवस्था वन अधिकारी अभी तक नहीं कर पाए हंै। लॉयन सफारी के कर्मचारी किशन माहला ने बताया कि जंगल में अकेली गिरिजा से पर्यटक संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। जंगल में भ्रमण के बाद वे निराश ही लौट जाते हैं।

