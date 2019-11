Surat News; जानिए कौन से दो संघ प्रदेश विलय के बाद हो जाएंगे एक

सिलवासा. केन्द्र सरकार ने दादरा नगर हवेली और दमण-दीव को मिलाकर एक संघ प्रदेश बनाने का निर्णय कर लिया है। भाजपा सरकार के पास पर्याप्त बहुमत होने से दानह, दमण, दीव बिल 2019 पर संसद में इसी सप्ताह मोहर लग जाएगी। बिल पर केबिनेट ने पहले मंजूरी देे दी है।

इस बिल पर संसद में ज्यादा बहस की संभावना नहीं है। दोनों संघ प्रदेश एक होने से कामकाज का विस्तार बढ़ सकता है। सूत्रों के अनुसार विलय के बाद दादरा नगर हवेली, दमण और दीव तीन जिले बने रहेंगे। प्रशासक का पदभार उपराज्यपाल में तब्दील हो जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर बाद में मिनी असेम्बली भी गठित जा सकेगी। तीनों संघ प्रदेशों की राजधानी दमण होगी, जहां सचिव स्तर के अधिकारी बैठेंगे। लोकसभा सीट यथावत रहेंगी। दोनों संघ प्रदेश एक होने से सरकारी कर्मचारियों का तबादला एक दूसरे यूटी में संभव हो सकेगा। पीसीसी, ओआईडीसी की तरह सरकारी कार्यालयों में एक रणनीति लागू हो जाएगी। दोनों प्रदेशों को भारत सरकार से मिलने वाला फंड सम्मिलित मिलेगा।

