Crime News; जानिए कौन से शातिर गिरोह ने गुजरात में पसारे पैर

बैंक से रुपए निकालने वालों पर रहती है इस गिरोह के लोगों की नजर राजकोट में पकड़े गए नेल्लोर गिरोह ने गुजरात में लूट की २२ घटनाओं को दिया अंजाम नेल्लोर गिरोह के चार जनों को राजकोट पुलिस से ट्रांसफर वारंट से कब्जा लेकर नवसारी सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया

The people of this gang keep an eye on those who withdraw money from the bank Nellore gang caught in Rajkot carried out 22 robberies in the gujrat state Navsari City Police arrested four men of Nellore gang by taking possession of transfer warrant