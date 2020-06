जानिए जीतू चौधरी ने विधायक पद और पार्टी छोडऩे का ठीकरा किसके सिर फोड़ा

कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व सांसद किशन पटेल को ठहराया जिम्मेदार

जीतू ने राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ दिया



Former Congress district president and former MP Kishan Patel held responsible

Jitu left the Congress before the Rajya Sabha elections