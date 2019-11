जानिए आखिर एक व्यापारी ने क्यों फेंका था पत्नी और तीन बच्चों पर तेजाब?

surat news: acid attack in varachha

- झूलसी पत्नी की हो गई थी मौत, पुत्री की एक आंख गई और पुत्र भी बुरी तरह झूलसा था।

- तीन माह तक अलग अलग शहरों में भटकता रहा, आखिरकार क्राइम ब्रांच के हत्थे चढा

- Scorching wife died, daughter lost one eye and son was also badly scorched.

- Wandered in different cities for three months, finally the crime branch was nabed