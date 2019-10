जानिए क्यों पुलिस वैन को रोकने के लिए सडक़ पर सो गई महिला ?

जानिए क्यों पुलिस वैन को रोकने के लिए सडक़ पर सो गई महिला ?

surat news:

- महिला परिजनों के साथ कोर्ट के बाहर हत्या के आरोपियों से जबरन मिलने का कर रही थी प्रयास, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

Know why a woman slept on the road to stop the police van?

Efforts were being made to forcibly meet the accused of murder outside the court with female relatives, the police registered a case and started investigation