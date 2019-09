Sports News: जानिए क्यों दोहा वल्र्ड चैम्पियनशिप में नहीं दौड़ पाएगी गुजरात की गोल्डन गर्ल सरिता

नवसारी. एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली गुजरात की गोल्डन गर्ल सरिता गायकवाड़ के पैर में मोच आने के बाद उसकी दौड़ पर ब्रेक लग गया है। इसके अलावा उसके दाएं पैर में गांठ की मंगलवार को नवसारी के निजी अस्पताल में सर्जरी करवाई गई। इस वजह से दोहा में होने वाली वल्र्ड चैम्पियनशिप में वह नहीं दौड़ पाएगी। आराम करने के बाद वह टोकियो में होने वाले ओलंपिक की तैयारी में जुट जाएगी।

एशियन गेम्स में चार सौ मीटर रिले रेस में सरिता ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था

गत वर्ष इंडोनेशिया में आयोजित एशियन गेम्स में चार सौ मीटर रिले रेस में डांग की सरिता गायकवाड़ ने भारत के लिए अपनी टीम के साथ स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कई खेलों में हिमा दास समेत सरिता गायकवाड़ की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरिता ने टीम एवं व्यक्तिगत तौर पर नौ पदक जीते हैं। चार महीने पहले सरिता पोलैन्ड में प्रैक्टिस के लिए गई थी। वहां पर उसके पैर में मोच आ गई थी। इस वजह से लखनऊ में हुए राष्ट्रीय खेल में आधे टूर्नामेन्ट से ही सरिता को बाहर होना पड़ा था और अनफिट घोषित कर कुछ दिनों के लिए आराम करने की सलाह दी गई थी। इसके कारण दोहा में आयोजित वल्र्ड चैम्पियनशिप में वह हिस्सा नहीं ले पाएगी। दूसरी तरफ एक वर्ष से सरिता के दाएं पैर में चर्बी की गांठ बनने लगी थी। नवसारी स्टेशन क्षेत्र में स्थित अस्पताल के डॉक्टर कौशिक पटेल ने इसका निदान किया और मंगलवार को सर्जरी कर गांठ दूर की गई। 20 मिनट तक चले ऑपरेशन के बाद सरिता को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बताया गया है कि वह डांग के कराड़ीआंबा स्थित अपने घर पर आराम करेगी और बाद में पंजाब के पटियाला कैम्प पहुंचेगी। जहां जापान के टोकियो में होने वाले ओलंपिक की तैयारी शुरू करेगी।

हिमादास भी अनफिट

गोल्डन गर्ल सरिता के साथ उनकी टीम की प्रमुख सदस्य और धाविका हिमादास भी कमर में दर्द के कारण दोहा में आयोजित चैम्पियनशिप में हिस्सा नहीं ले रही हैं।



आराम के बाद ओलंपिक की तैयारी

खेल जीवन में ऐसा चलता रहता है। पौलेन्ड में प्रेक्टिस के दौरान आई मोच लखनऊ टूर्नामेन्ट के दौरान बढ़ गई। वहीं एक साल पूर्व छोटी सी गांठ भी थी, लेकिन लगातार खेल आयोजनों के कारण समय नहीं मिल रहा था। अब जब आराम पर थी तो उसकी जांच करवाने के बाद नवसारी के डॉक्टर कौशिक पटेल से सर्जरी करवाई है। कुछ दिन आराम के बाद ओलंपिक की तैयारी में जुटना है।

सरिता गायकवाड़, गोल्डन गर्ल

पैर में मोच आने के बाद से सरिता आराम पर थी। पैर में चर्बी की गांठ भी थी, हालांकि यह कोई समस्या नहीं थी, लेकिन भविष्य में इससे कोई परेशानी उत्पन्न न हो इसके लिए आज सर्जरी करवाई गई है। आराम के बाद सरिता फिर से भारत के लिए दौड़ लगाएगी।

अशोक धोराजिया, समाजसेवी, नवसारी

