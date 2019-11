जानिए क्यों दमण में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा

दमण. दमण में सरकारी जमीन पर बने घर टूटने के बाद पीडि़त परिवारों सहित अनेक लोग सडक़ों पर उतर गए। जिन्हें दमण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार सुबह करीब 11 बजे मोटी दमण फुटबाल मैदान के पास अनेक लोग एकत्र हुए। भीड़ में शामिल लोग दमण दीव सांसद लालूभाई पटेल को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। दमण पुलिस ने उनको फुटबाल मैदान के पास रोककर रखा। इसके पश्चात दमण तहसीलदार एवं एसडीएम सागर ठक्कर ने उनको समझाकर लौटने के लिए कहा। भीड़ फुटबाल मैदान के पास खड़ी रही। इसके पश्चात तहसीलदार सागर ठक्कर ने माइक पर घोषणा कि थी कि दमण में धारा 144 लगी है और यहां भी लोग गलत उद्देश्य से एकत्र नहीं हो सकते हैं। मौके पर अग्निशमन विभाग के वाहनों से पानी का छिडक़ाव करके भीड़ को पीछे किया गया। कुछ समय बाद भीड़ वापस एकत्रित हो गई। तहसीलदार ने दुबारा सभी को चेतावनी दी। इसके पश्चात पुलिस कर्मियों ने उनके पीछे दौडक़र खदेड़ा। कई प्रदर्शनकारी आसपास के घरों में छिप गए, जिन्हें बाहर निकाला गया। इसके साथ आसपास विस्तारों में छिपे प्रदर्शनकारियों को खोजकर पकड़ा गया। इसके साथ महिलाओ ने मोटी दमण राजीव गांधी सेतु पर जाम किया गया। प्रशासनिक आदेश के बाद वहां बैठी महिलाओं को पुलिस ने उठाकर वाहनों में बैठाकर अस्थाई जेल में भिजवा दिया गया। इसके साथ वहा खड़े लोगों को खदेड़ा गया।

घटना स्थल पर भीड़ दिखाई दी, परन्तु उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसके कारण समन्वय करने में परेशानी होती रही। भीड़ को भी मालूम नही था कि उनको क्या करना है।

ना पत्थर ना लाठी चली

मोटी दमण फुटबाल मैदान के पास एकत्र भीड़ खड़ी रही और कई बार नारेबाजी और लालूभाई पटेल को बुलाने की मांग करती रही। वहीं भीड़ ने भी किसी भी प्रकार का पथराव एवं अशोभनीय वातावरण नहीं बनाया। इसके साथ पुलिस ने भी बिना डंडा या लाठी चार्ज किए स्थिति को नियंत्रण में किया। सोशल मीडिया पर पीडि़त परिवारों की अपील के बाद दमण शहर एवं ग्रामीण विस्तार स्वैच्छिक बंद रहे।

सांसद मंदिर में दिखे पर पीडि़तों के पास नहीं आए

पिीडि़त परिवार सांसद लालुभाई पटेल को बुलाने की मांग कर रहे थे। उनसे बात करना चाहते थे। सांसद जलाराम मंदिर पर भीमपोर सहित मंदिरों में दिखाई दिए परन्तु घटना स्थल पर पीडि़त परिवारों से मिलने नहीं पहुंचे।

