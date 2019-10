OMG : जानिए आखिर क्यों नुकीली कीलों के नीचे सौ गए सूरत के युवक ?

SURAT NEWS : guinness book of world records 2019

- सूरतियों ने इनडोर स्टेडियम में २३ अक्टूबर २०१९ को एक ही दिन में बनाए दो नए गिनीज बुक विश्व किर्तीमान

- मोस्ट लेयर्ड बेड ऑफ नेल्स सेन्डविच का ग्रीनीज बुक रिकॉर्ड व मोस्ट ऑयरन रॉड बैंडिंग इन वन मिनट विथ नेक

- Suratis made two new Guinness Book World records in a single day on 23 October 2019 in indoor stadium

- Most Laird Bed of Nails Sandwich's Greenies Book Record and Most Iron Rod Banding in One Minute with Neck