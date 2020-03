नहलाने के बहाने 6 साल की बच्ची को उठा ले गया श्रमिक युगल



- पूणागाम फ्लाइ ओवर ब्रिज के नीचे हुई घटना, पुलिस युगल की खोज में जुटी

Labor couple took away 6-year-old girl in punagam surat

Incident occurred under Poonagam fly over bridge, police engaged in search of couple