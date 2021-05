CRIME : राज्यों की पुलिस के बीच सूचना के आदान प्रदान और तालमेल की कमी का आरोपियों को मिलता है फायदा



- सूरत पुलिस को आठ साल से हत्या के मामले में थी तलाश, ओडिसा में एक अन्य मामले में पकड़ा भी गया और फिर जमानत पर रिहा हो गया, दुबारा सूरत लौटने पर धरा गया

- Surat Police was on the lookout for murder accuded from last eight years, in this period he caught in a another case at Odisha and then released on bail, finally arrested when return to Surat.