LADY LR : 'मंत्री पुत्र ने मुझे शराब पिलाने के लिए कहा था'

- लोक रक्षक सुनीता यादव ने लगाए गंभीर आरोप...

- जैसलमेर से सोशल मीडिया पर फिर हुई लाइव

कहा- सभी साक्ष्य मौजूद हैं फिर न्याय में देरी क्यों?

- Lokrakshak Sunita Yadav made serious allegations ...

- Live again on social media from Jaisalmer

Said- all the evidence is present, then why delay in justice?