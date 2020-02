लालू जालिम गैंग का गुर्गा गिरफ्तार



- दो साल साल से हत्या के मामले में था फरार

- बाथरुम से निकाल कर की गई थी हिस्ट्रीशीटर दीपक गड्डी की हत्या



- Was absconding in murder case for two years

- Historyheater Deepak Gaddi was killed by being removed from the bathroom