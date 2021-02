RTO : साढ़े छह हजार वाहन चालकों के लाइसेंस हो सकते हैं रद्द !

punishment : साढ़े छह हजार वाहन चालकों के लाइसेंस हो सकते हैं रद्द !



- सूरत ट्रैफिक पुलिस ने आरटीओ को लिखा पत्र

- प्रत्येक के पचास से अधिक ई- चालान जारी हो चुके है

- Surat Traffic Police wrote letter to RTO

- More than fifty e-challans have been issued each