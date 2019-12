Liquor business ; दक्षिण गुजरात में शराब का धंधा जोरों पर

नवसारी. दक्षिण गुजरात में शराब बिक्री का धंधा जोरों पर है। यहां के कई शहरों एवं कस्बों में आए दिन बूटलेगरों को पकड़े जाने की खबरें सामने आती हैं।

शराब पकड़ी, तीन लोग फरार

नेशनल हाइवे नम्बर 48 पर गणदेवी के दुवाड़ा गांव समीप से गणदेवी पुलिस ने 34 हजार रुपए की शराब भरी कार पकड़ी। पुलिस को देख कार में सवार तीन शराब तस्कर फरार हो गए। गणदेवी पुलिस को सूचना मिली थी कि वलसाड की ओर से एक कार में अंग्रेजी शराब सूरत की ओर जाने वाली है। इसके आधार पर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर निगरानी बढ़ई थी। सूचना वाली कार आने पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने कार तेज रफ्तार से भगा दी। पुलिस ने पीछा किया तो कार में सवार शराब तस्करों ने कार गणदेवी के दुवाड़ा गांव समीप सडक़ किनारे रोक कर फरार हो गए। पुलिस ने कार की तलाशी ली, तो उसमें से 34 हजार 800 रुपए की व्हिस्की बियर की कुल 528 बोतलें बरामद हुई। पुलिस ने मौके से शराब के साथ 3 लाख रुपए की कार मिलाकर 3.34 लाख रुपए का सामान जब्त कर फरार हुए तीन शराब तस्करों को वांछित घोषित कर गणदेवी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाकर जांच शुरू की है।

