तीन करोड़ रुपए से भरी बैंक की कैश वैन में मिली शराब



- सचिन पुलिस ने शराब जब्त कर निजी एजेन्सी के सुरक्षाकर्मियों समेत चार जनों को पकड़ा

- Sachin police seized liquor and arrested four people, including security personnel of private agency