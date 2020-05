lockdown 4.0 : महाराष्ट्र से लाई गई 23 लाख की अंग्रेजी शराब पकड़ी

covid19 in surat

- दो जनें गिरफ्तार, ट्रक में प्याज के बोरों के बीच छिपा कर रखी थी

lockdown 4.0: 23 lakh English liquor brought from Maharashtra caught in surat

- Two people arrested, hidden in onion bags in truck