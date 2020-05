lockdown 4.0 : दुपहिया पर एक और चार पहिया पर अधिकतम तीन सवारी

covid19 : lockdown 4.0 in surat city

- शहर में आवागमन के लिए पुलिस ने जारी की निषेधाज्ञा

lockdown 4.0: maximum 3 in four wheelers and 1 on two wheelers, - Police issued notificatioin for city traffic