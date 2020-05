lockdown : ट्रेन नहीं मिलने से नाराज श्रमिकों ने मचाया हंगामा



- चौकबाजार पुलिस ने खदेड़ा, 7 जनों को किया गिरफ्तार

Lockdown: Angry workers created ruckus due to not getting train

- Chowkbazar police chased, arrested 7 people