lockdown in surat : जहांगीरपुरा में ग्यारह साल की बच्ची ने लगाई फांसी



covid19 in surat : - लॉक डाउन में हुई घटना के कारणों का नहीं हुआ खुलासा

lockdown in surat: eleven year old girl hanged in Jahangirpura - The reasons for the incident in the lock-down were not disclosed.