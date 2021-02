LOOT : दो मिनट में फायरिंग कर लेपटॉप, बैग लूट ले गए पर आए थे तीन लुटेरे

- पुणागाम की ज्वैलरी शॉप में लूट...

- मोटरसाइकिल पर आए थे तीन लुटेरे

- पैर में गोली लगने से सेल्समैन घायल

- Three robbers came on a motorcycle

- Salesman injured by foot shot