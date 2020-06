LOOT : चाकू दिखा कर कहा ‘बैग छोड़ी दे नहीं तो मारी देवा’



- गोड़़ादरा मेंं सीएनजी पंप के प्रबंधक से 5.27 लाख की लूट

- दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे चार लुटेरे, बैंक जाते वक्त रोका

Showing the knife, 'Leave the bag or else the Marie Deva'

- Four robbers came riding on two motorcycles, stopped on the way to the bank