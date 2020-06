भक्तों के लिए खुले प्रभु के द्वार

वलसाड. लॉकडाउन के कारण बंद मंदिरों के द्वार सोमवार को खुल गए। हालांकि कई मंदिर 15 जून के बाद खुलेंगे। सरकार ने आठ जून से मंदिरों समेत सभी देवालयों को खोलने का निर्णय ट्रस्टियों व संचालकों पर छोड़ दिया था। इसके अंतर्गत वलसाड में सोमवार को कई मंदिर लोगों के दर्शनार्थ खोल दिए गए। हालांकि बड़े मंदिर अब भी बंद हैं।

मंदिर के संचालकों ने बताया कि अनलॉक-१ के बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में मंदिरों को खोलने पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ होने पर इसके और तेजी से फैलने की आशंका है। इस कारण हालात सामान्य होने पर मंदिर खोले जाएंगे। प्रशासन द्वारा पूजा घरों को खोलने के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसके तहत मंदिरों में घंटी बजाने और प्रसाद बांटने की मनाही है। मंदिर में सोशल डिस्टेन्स बनाए रखकर दर्शन करने और तुरंत बाहर निकलने की भी सूचना दी गई है। मंदिर और मस्जिदों में इस गाइडलाइन का पालन करने की ताकीद की गई है।

कम लोग ही पहुंचे दर्शन करने

वापी. कोरोना महामारी के कारण सरकार ने लॉकडाउन के कारण सभी मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए थे। आठ जून से इसमें छूट मिलने के बाद आखिरकार 75 दिन बाद वापी में कई मंदिरों को खोल दिया गया। इसके लिए सरकार की सभी सूचनाओं का अमल भी किया गया है।

सोमवार को वापी के कई मंदिरों में सुबह की आरती की गई। हालांकि ज्यादातर मंदिरों में पहले दिन श्रद्धालुओं की संख्या कम ही रही। मंदिर भले ही खुल गए हैं लेकिन कोरोना को देखते हुए मंदिरों में विशेष व्यवस्था की गई है। वापी के जलाराम मंदिर के पुजारी पियुष जानी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बंद धार्मिक स्थानों को खोलने की अनुमति सरकार से मिलने के बाद सोमवार से लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। श्रद्धालुओं को मंदिर में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए सर्कल बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर रखा गया है। पूजा के दौरान किसी को भी फूल माला, प्रसाद, अगरबत्ती चढ़ाने की अनुमति नहीं है। सुबह आठ बजे से साढ़े 11 बजे तक और दोपहर तीन से शाम सात जे तक ही लोगों को पूजा और दर्शन की अनुमति रहेगी। वापी में कई मंदिर भले खुल गए हैं, लेकिन अभी कई बड़े मंदिर बंद हैं। जिन्हें आगामी दिनों में खोलने की जानकारी दी गई है।

