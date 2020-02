TANTRA-MANTRA : एक का दस करने के चक्कर में पांच लाख रुपए गंवाए

Lost 5 lakh rupees to get 50 lakh in ichchhapore surat

- तांत्रिक विधि का झांसा देकर तीन ठग लेबर कांट्रेक्टर से रुपए ले उड़े

- एक महीने बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दो को पकड़ा, मुख्य आरोपी फरार

Three thugs flew money from labor contractor by pretending tantric method

A month later, police registered a case and caught two, the main accused absconding