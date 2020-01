BLAST IN SURAT : ट्रक में लदे एलपीजी सिलेन्डर बने ‘बम’

SURAT NEWS : ROAD ACCIDENT AT MASMA OLPAD - खौफनाक व हैरतंगेज हादसे में बाल-बाल बचे 24 स्कूली बच्चे - सूरत-ओलपाड रोड पर मासमा गांव में हुआ हादसा - आग लगने से ट्रक में एक के बाद एक कई धमाके - दो सौ मीटर दूर तक हवा में उछले सिलेन्डर के टुकड़े - ट्रक व स्कूल बस समेत 4 वाहन जल कर खाक - 24 school children narrowly escaped in a terrible and shocking accident - Accident occurred in Masma village on Surat-Olpad road - Multiple blasts in the truck due to fire - Two hundred meters away in the air.