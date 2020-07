LADY LR : कारगिल विजय दिवस पर सुनीता यादव का कानून व्यवस्था पर वार



- लोक रक्षक (कांस्टेबल) सूरत में शहीद स्माकर पर दी श्रद्धाजंली : कहा कुछ लोग हर जगह अपने रूतबे का उपयोग कर गलत फायदा उठाते हैं

Lok rakshak (Constable) Surat Shraddhanjali on martyr smoker: Some people use their status everywhere and take wrong advantage