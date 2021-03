FRAUD : लूंगीवाला बंधुओं ने जनधन योजना का झांसा देकर रचा था कर चोरी का षडय़ंत्र

FRAUD : लूंगीवाला बंधुओं ने जनधन योजना का झांसा देकर रचा था कर चोरी का षडय़ंत्र



- पांच-पांच हजार रुपए देकर दर्जनों दिहाड़ी श्रमिकों के नाम लिए थे जीएसटी नम्बर

- 2019 में श्रमिकों को मिले थे नोटिस, पुलिस ने मामला दर्ज कर की कार्रवाई

- GST numbers were given for dozens of daily wage laborers by giving five-five thousand rupees

- Workers received notice in 2019, police registered a case and took action