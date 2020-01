MAKAR SANKRANTI: इस दिन दान नहीं किए तो हो जाएगी बड़ी चूक

सूरत. दान-पुण्य व पतंगबाजी का पर्व मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी के बजाय अगले दिन याने 15 जनवरी को मनाया जाएगा और इसकी वजह सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी के बजाय 15 जनवरी को होगा। हालांकि लोग दान-पुण्य व पतंगबाजी में दोनों दिन व्यस्त रहने की तैयारियां कर रहे है।

मकर संक्रांति पर स्नान-दान का है विशेष महत्व

भारतीय पंचांग के आधार पर देश में 12 संक्रांति होती है और प्रत्येक माह सूर्य गोचरवश अपनी राशि बदलता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब वह मकर संक्रांति कहलाती है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश धनु राशि से करता है और यह सनातन परम्परा में दान-पुण्य के लिहाज से बड़ा पर्व माना जाता है। आम तौर पर धनु राशि से मकर राशि में सूर्य का प्रवेश 14 जनवरी को रहता है लेकिन, इस बार प्रवेश की अवधि लम्बी होकर 15 जनवरी में पहुंच गई है। इस बार सूर्य का मकर राशि में 14 जनवरी की मध्यरात्रि के बाद दो बजकर पांच मिनट पर प्रवेश होगा और इसलिए मकर संक्रांति पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा।

भारत में पर्वों का निर्धारण चंद्रकलाओं द्वारा निर्धारित काल गणना एवं तिथि क्रमानुसार किया जाता है, जबकि केवल मकर संक्रांति का पर्व सूर्य की गति के अनुसार माना जाता है

मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु परम्परागत तरीके से दान-पुण्य करेंगे और इसके लिए सूरत महानगर समेत आसपास में विभिन्न संगठनों की ओर से कई आयोजन किए जाएंगे।



देवताओं का प्रभातकाल



पौराणिक मान्यतानुसार मकर संक्रांति के दिन से ही देवलोक में विराजमान देवताओं के दिन की शुरुआत होती है क्योंकि, उत्तरायण काल को देवताओं का दिन तो दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। धार्मिक मान्यता में देवताओं का एक दिन पृथ्वीलोक के छह माह के बराबर होता है और इसीलिए मकर संक्रांति को देवताओं के दिन का प्रभातकाल कहा जाता है। मान्यता है कि देवताओं का प्रभातकाल होने से मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाला दान सौ गुना हो जाता है।



यह रहेंगे शुभ मुहूर्त



मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त 15 जनवरी को दो काल में शामिल रहेंगे। इसमें पहला पुण्यकाल सुबह 7 बजकर 19 मिनट से शुरू होगा जो कि दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। वहीं, दूसरा शुभ मुहूर्त महापुण्य काल का होगा जो कि सुबह 7 बजकर 19 मिनट से 9 बजकर 3 मिनट तक रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मकर संक्रांति व महापुण्य काल व पुण्यकाल में किया गया दान-पुण्य व अनुष्ठान जातक को अभीष्ट फल प्रदान करता है।



राशि मुताबिक जातक कर्म



मकर संक्रांति पर्व के मौके पर मेष राशि के जातक तिल-गुड़, वृष राशि के जातक तिलमिश्रित जल का सूर्य को अघ्र्य, मिथुन राशि के जातक जल में तिल, दुर्वा व पुष्प मिलाकर सूर्य को अघ्र्य, कर्क राशि के जातक चावल, मिश्री व तिल का दान, सिंह राशि के जातक तिल, गुड़, गेंहू का दान, कन्या राशि के जातक श्वेत चंदन, दुग्ध, चावल का दान, वृश्चिक राशि के जातक जल में कुमकुम, गुड़ का दान, धनु राशि के जातक जल में हल्दी, केसर, पीले पुष्प से सूर्य को अघ्र्य, मकर राशि के जातक तिलमिश्रित जल से सूर्य को अघ्र्य और मीन राशि के जातक हल्दी, केसर, पीत पुष्प, तिल मिलाकर सूर्य को अघ्र्य देकर ज्योतिष मत से विशेष दान-पुण्य कमा सकते है।



महत्व में कोई कमी नहीं



मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाए जाने से इसके महत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लोग सनातन परम्परा के मुताबिक दान-पुण्य करेंगे, हालांकि 14 जनवरी को भी पारम्परिक तरीके से दान-पुण्य किया जाएगा।

पं. घनश्याम भारद्वाज, ज्योतिर्विद

Check some beautiful pics of #InternationalKiteFestival that has begun in #Gujarat. #KiteFestival #Uttarayan https://t.co/80zmbegQXZ