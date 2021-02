WANTED : राजस्थान के बालोतरा में छिपा था मम्मू फायरिंग प्रकरण का वांछित



- तीन साल से था फरार, एटीएस ने पकड़ कर सूरत क्राइम ब्रांच को सौंपा

- Was absconding for three years, ATS caught and handed over to Surat Crime Branch