पिता की अंत्येष्टी धार्मिक विधि से नहीं होने पर तैयार किया हाईकोर्ट का फर्जी पत्र

- पारसी समाज की अंत्येष्टी को लेकर अफवाह फैलाने का मामला

- साइबर क्राइम पुलिस ने पोस्ट ऑफिस से मिले सुराग से किया गिरफ्तार

- A case of spreading rumors about the funeral of the Parsi community

- Cybercrime police arrested with clues from post office