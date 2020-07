covid 19 : सूरत में युवक ने सडक़ पर नग्न होकर किया हंगामा

covid 19 : सूरत में युवक ने सडक़ पर नग्न होकर किया हंगामा

COVID 19 IN SURAT SIDE EFFECTS

दिखने लगे कोरोना के साइड इफेक्ट..- कोरोना के चलते कनाडा नहीं जा पाने के कारण मानसिक संतुलन खोया

Side effects of corona started appearing .... Lost mental balance due to not being able to go to Canada due to Corona