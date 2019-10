जानिए कैसे धरा गया सेन्ट्रल विजिलेंस का फर्जी अफसर?

surat news : - फर्जी आइडी कार्ड लेकर पहुंचा था सूरत डीजीजीआई क्षेत्रीय कार्यालय पर - वापी में टैक्स कंसल्टेंट का काम करता था आरोपी उत्पल पारेख - मित्र की पेपर मिल का केस निपटाने के लिए घोंस जमाना चाहता था -man reached surat DGGI regional office with fake ID card - Accused Utpal Parekh used to work as a tax consultant in Vapi - Wanted to settle the case of friend's paper mill case - pharjee aaidee kaard lekar pahuncha tha surat dggi kshetiya kaaryaalay par