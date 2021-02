OMG : चोरी के रुपयों से ओडिसा और सूरत के बीच हवा में उड़ता था शातिर

OMG : चोरी के रुपयों से ओडिसा और सूरत के बीच हवा में उड़ता था शातिर

- 7 सालों में औद्योगिक क्षेत्रों के 30 कारखानों और गोदामों में किया हाथ साफ

- क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, नकदी समेत 8.92 लाख सामान भी बरामद

